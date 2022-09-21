Після звернення президента росії володимира путіна, під час якого він оголосив часткову мобілізацію, росіяни масово розкупили квитки до інших країн. Про це повідомляють російські видання "Верстка" та "Медуза".

Зокрема, купляють білети до Грузії, Туреччини, Вірменії та Азербайджану.

Через кілька хвилин після виступу путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану.

ЗМІ окупантів пишуть, що ближче до полудня за московським часом з продажу зникли прямі квитки з москви до Ташкента, Баку, Бішкека та Астани, але "варіанти із пересадками ще є".