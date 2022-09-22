Українці вже готові "збирати на пакети для сміття"

Не мобілізація, а утилізація. Українські посадовці та користувачі соцмереж вправляються у кепкуванні. Жорстко тролять росіян, які раптом стали перед фактом: повістку може отримати кожен! А втікати - пізно. Жарти та меми зібрала Олена Логінова.

План "утилізації росіян". Так одним з перших саркастично прокоментував рішення про мобілізацію путіна Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. У своєму пості у твіттері Данілов назвав план путіна "Бермудським трикутником" і влучно описав як виглядають всі його сторони...

План путіна "бермудський трикутник" - комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації - в'язниця - ПВК "Вагнер". Далі: український фронт - ліквідація - "біла лада".

"Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору." Це вже зіронізував над промовою російського диктатора Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Посадовець відзначив, що ворог, напавши на Україну, вже отримав купу неприємностей...замість блискавичної "триденної війни".

Йшов 210-й день "триденної війни". Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: 1. Мобілізацію. 2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків. 3. Тюрму за дезертирство. 4. Спецзагони для "опущених" у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору.

Паралелі між кількістю російських резервістів, яких мають мобілізувати - а їх 300 тисяч - та річними потужностями заводу "москвич" провів Міністр оборони Олексій Резніков.

Російські солдати гинуть у війні проти України. А їхні родичі отримують у винагороду автомобіль. Цінність життя та підтримка економіки в росії...

Так міністр натякнув на сюжет російської пропаганди про те, як батьки загиблого в Україні окупанта купили на компенсацію за його смерть машину.

Іронізували не тільки посадовці. Мережа просто вибухнула мемами. Українці прозвали мобілізацію у рф, "могиліzацією" російських солдатів. Зобразили путіна в ролі батьківщини-матері з повісткою в руках. А на цій картинці кремлівський диктатор іде по душу російського солдата зі словами - "Час вмирати, Ваня".

І українці вже готові "збирати на пакети для сміття". На іншому мемі долею російських армійців переймається головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Мовляв, доведеться тепер пошукати місце на українських полях...

Окрема тема саркастичних картинок - переляк росіян, які, побачивши повістки, раптом перехотіли воювати. Доводиться військкоматам обдзвонювати призовників зі словами: "Хочете служити - натисніть зірочку. А якщо ні- решітку".

Хоча, вважають мемотворці, дехто з росіян таки готовий мобілізуватися. Це ті, що думають, що мобілізація - це роздача мобільних телефонів надурняк.

Ще один загін захисниць "великай империи" - шалені "путінські бабці".

Вони значно войовничіші, ніж російський солдат, що мало не плаче - так не хоче їхати з частини, бо ж там по-домашньому.