Сили ЗСУ знищили 3 безпілотники над Миколаївською областю [ Редагувати ]
Окупанти намагалися атакувати Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Повітряні сили відбили усі атаки. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївську область.
Там зазначили, що військові шукають ефективні методи протидії боєприпасам, що баражують, і набувають все більше досвіду в знищенні дронів-камікадзе.
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