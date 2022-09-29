На Харківщині від окупантів звільнили понад 450 населених пунктів! Це офіційна інформація з Офісу президента. В деокупованих населених пунктах зараз працюють правоохоронці, вони фіксують злочини, вчинені росіянами. Чимало роботи й у бійців ремонтних батальйонів. Ті приводять до ладу трофейну техніку, залишену загарбниками. Докладніше розкаже Євген Онопрієнко.

В'їзд у місто Ізюм. Багато випаленої техніки. Техніка належить російським військам, які наші бійці знищили.

Сотні обгорілих танків, іржавих БТРів та БМП. Дороги й поля за містом Ізюм на Харківщині тепер нагадують величезне кладовище ворожої техніки. Та й у самому місті досі можна зустріти металобрухт із рашистською свастикою на бортах.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

У місті багато важкої техніки. І довкола міста також багато техніки, яка спалена, знищена.

Ось - знищена нашими захисниками важка вогнеметна система "Сонцепек", уже не придатна до використання. Втім далеко не всі машини війни, що залишив ворог на Харківщині, - час списувати з рахунків.

Олег Плаксій, воєнний кореспондент:

Під час успішного визволення території Харківщини від російських окупантів підрозділами ЗСУ захоплено сотні одиниць ворожої техніки, частина з неї потребує відновлення і зараз перебуває на стадії ремонту. Але вже незабаром ця техніка поповнить лави ЗСУ та буде нищити окупантів.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Це "Урали", тягачі, БТРи, МТЛБУ, САУшкі є, там ви могли бачити, танки, БМП.

Жартома наші захисники називають це російським ленд-лізом. Мовляв, загарбники, тікаючи, кидають на Харківщині багато різної техніки. Втім із кожною машиною зазвичай треба добряче попрацювати ремонтникам.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Саме найперше це треба перевірити, чи вона не замінована, тому що були випадки, були гранати там, була замінована, все після того, як все перевірено, починаємо відновлювати. А так після того звичайна перевірка боєм, марш якісь невеликий відносно, але обов'язково проводиться, тому що екіпажі, у нас такої техніки немає на озброєнні, але суть в принципі та ж сама, танк як танк.

Ця майстерня дещо нагадує операційну в лікарні. Найбільш пошкоджена машина стає донором - з неї беруть необхідні деталі та переставляють на машини, які ще "повоюють".

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Дотягуємо всі гайки, всі кріплення різних агрегатів, комплектуючих двигуна, бо як ми запускали двигун, багато недоліків виникло.

Микола зараз саме виконує одну з операцій. Каже - ця багатотонна броньована пацієнтка була у жахливому стані, але тепер - неодмінно житиме.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Отримала пошкодження, її тупо кинули, хоча її реально відновити, зараз у нас получилось. Жахливо, діряві радіатори були, підтікання мастила, мастила зовсім не було в трансмісії.

Цей важковаговик теж ризикував потрапити на кладовище ворожої техніки, але завдяки золотим рукам наших ремонтників - він теж скоро одужає.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Колеса були пошкоджені, крила, кабіна трошки побита і знизу по ходовій частині були деякі запитання до нього. Вони попридумували, модернізували, він відрізняється від звичайного "Урала", якій в нас є по гальмівній системі, по всьому остальному, ми трошки часу потратили, для того, щоб розібратись, ну такі розібрались, поремонтували, вона скоро поїде виконувати бойові задачі.

А бойових задач у Харківській області - ще вистачає, кажуть наші захисники. Чи не щодня вони звільняють нові населені пункти...

Шановні українці, вас вітає спецпідрозділ "Кракен". Куп'янськ-Вузловий - знов під українським прапором.

...захоплюють трофейні машини. Або ж поповнюють кладовище спаленої ворожої техніки.

Павло, військовослужбовець Збройних сил України: