Російські силовики забрали та вивезли у невідомому напрямку на вантажівках понад тисячу українських біженців, які перебували на південно-східному кордоні Естонії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, передає ERR.

Біля кордону очікувало трохи більше тисячі людей, але сьогодні їх вже немає - їх посадили у вантажівки та вивезли. Ми не знаємо, куди їх вивезли. Зараз поліція та Департамент прикордонної охорони працюють над отриманням цієї інформації.

Агентство поліції та охорони кордонів Естонії намагається з'ясувати долю українців. Начальник прикордонного пункту Пітер Маран припустив, що біженцям могли надати тимчасове житло російські волонтери. Адже через російську владу люди кілька днів провели на вулиці і дуже змерзли.

Останніми днями з'явилася інформація, що черга пішоходів вже три-п'ять днів. Начебто якісь зміни відбуваються,ми слідкуємо за ситуацією щодо черги. Кажуть в останні дні вони кудись зникла.

Точної інформації щодо місця перебування українців наразі немає.

Глава МВС Естонії не відкидає підготовку росією провокації, наприклад, спроби масового незаконного перетину кордону. За такого сценарію до справжніх біженців можуть приєднатися агенти російських спецслужб. Естонія контактує з посольством України, щоб перевірити біографію людей, які прибувають.

Нагадаємо, Литва готова прийняти кримських татар, які тікають від мобілізації.