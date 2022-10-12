Тато смертельно-хворого Дмитрика благає про допомогу.

"Я стояв на захисті Украни з 2016 року - учасник бойових дій, але зараз не можу захистити єдиного сина від хвороби #СМА", - каже батько Дмитрика.

СМА - спинально-м'язова атрофія з'їдає м'язи дитини, паралізує. У хлопчика відмовляють всі м'язи тіла, включаючи серце.

"Дмитрика може врятувати один укол #Zolgensma. Але це найдорожчий препарат в світі, рахунок який надали для Дмитрика - 1.7млн євро. Наразі зібрано вже 36%, допоможіть нам", - благає батько.

Лікування можливе лише до 20 кг (ваги дитини). Зараз Дмитрик важить 19кг. Залишився лише 1 кг.

Всі реквізити для допомоги:

🇺🇸Gofundme в США: https://www.gofundme.com/f/save-baby-dimas-life?

🇵🇱Siepomaga в Польші: https://www.siepomaga.pl/dima

🌍 https://www.paypal.com/paypalme/DmytroSMA

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