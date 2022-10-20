Введений путіним так званий воєнний стан на окупованих територіях загарбники збираються використати по повній.

В окупованому Маріуполі рашисти намагаються стерти з пам'яті українців згадки про свої злочини. Тим часом щодня атакують мирне населення Бахмута. Та вже шукають житло, у яке розселятимуть біженців з зони бойових дій та чмобіків. Про буремний Донбас далі в огляді.

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти продовжують промивати мізки місцевим жителям. І вкотре намагаються переписати історію, приховавши незручну правду про злодіяння радянської влади. Тому знесли пам'ятник жертвам Голодомору 32-33-х років. Та рашистам не вдасться стерти з пам'яті українців усі їхні злочини, бо щодня коять нові.

русня вперто повторює недолугі атаки на Бахмут. Та просунутися до міста заважають українські захисники. По окупантах гатять з артилерії. Відступаючи, московити хаотично обстрілюють місто. Так знищили місцеву пам'ятку архітектури - будівлю першої жіночої гімназії у Бахмуті. Щодня рашисти руйнують десятки будинків, залишаючи без даху над головою сотні людей.

Поліцейські евакуюють людей, що живуть поруч із зоною бойових дій. Найчастіше це безпомічні пенсіонери, які місяцями ховалися від вогню рашистів у підвалах вцілілих та напівзруйнованих будинків. З Мар'їнки та Новомихайлівки вивезли майже всіх цивільних.

На деокупованих територіях правоохоронці супроводжують гуманітарні вантажі та роздають допомогу людям.

Лише до Лиману доправили понад 12 тонн гуманітарних вантажів та роздали понад півтори тисяч продуктових наборів.

Олександр Журавльов, голова Лиманської міської військової адміністрації:

Дуже у нашій громаді велика проблема з будівельними матеріалами, продуктами харчування, тому що бізнес ще не працює.

Людям доводиться ремонтувати розбиті хати самотужки. Як цей чоловік - до морозів поспішає відновити теплицю, де вирощуватиме квіти.

Хризантема отака була. Такої хризантеми ні в кого не було і сейчас нема. Сніг лежить, а у теплиці рай.

Тривають стабілізаційні заходи і у визволених селах Луганщині. Співробітники СБУ під час одного з рейдів затримали жительку, яка допомагала загарбникам проводити псевдореферендум. Покарання за таке - до 10 років позбавлення волі. На фронті загарбники будують лінію оборони та поповнюють розбиті підрозділи.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі.

Введений путіним так званий воєнний стан на окупованих територіях загарбники збираються використати по повній. До помешкань людей, які тимчасово виїхали, планують заселити біженців та чмобіків.

Будувати ніхто нічого не збирається. Формування фонду проводитиметься виключно через вскриття житлових приміщень, в яких ніхто не проживає.

Інформацію про такі домівки "адміністрація" району очікує від місцевого населення. Не подобався сусід - здай його будинок. Це – "руський мир".

Окупанти не готові до зими. На словах вони хоч завтра можуть запустити опалення в домівках. Але! Ось так виглядає більшість будинків Лисичанська, Сєвєродонецька та інших міст. Вікна досі без скла, а плівка вже не рятує. У багатоповерхівках пошкоджені дахи. Або повністю відсутні - їх розібрали підрядники з росії. Хотіли відремонтувати, але ще в вересні зникли у відомому напрямку. Так зовсім скоро буде і з окупантами.