Тварини - переселенці. У Вінницькому зоопарку нині обживаються уссурійська тигриця, ягуар та рись, переміщені зі звіринців Одеси та Миколаєва. Щоб хижакам було комфортно, для них будують великі вольєри. А заразом і укриття. Юлія Корчевська далі розкаже.

У Подільському зоопарку майстри будують вольєри для хижаків-переселенців. Поки люди працюють, усурійська тигриця Ліза ловить сонячні промені. Поруч - вольєр, в якому ягуар Джекі.

Хижаки переїхали сюди з Одеси. Попри те, що тоді Вінницький зоопарк не мав можливості прийняти таких мешканців, відмовити у допомозі не змогли. Великі кішки потребують простору. Саме тому у звіринці й взялися за масштабне будівництво.

Євген Ткачик, директор Подільського зоопарку:

Два вольєра будується. Зроблено проектно-кошторисну документацію, пройдено державну експертизу, заключено договір із підприємством забудовником. Такі тварини як ягуари - їм потрібен обовʼязково зимівник з обігрівом….Три види опалення на всі випадки, буде і пічне опалення, буде електроопалення і буде парове…

Також планують зробити укриття. Задля безпеки усіх мешканців зоопарку.

Євген Ткачик, директор Подільського зоопарку:

Під зимівниками зробити бомбосховище іменно для тварин. Щоб ми могли в любий момент тварин також сховати. Щоб вони безпечно почувалися там. Там тоже і вода, і вентиляція.

Ще одна гостя Вінницького зоопарку - молода рись із промовистим іменем Міра. Її під обстрілами евакуювали з Миколаєва. Тварина мала проблеми зі здоровʼям і перебувала у стресі. Зараз Міра почувається ліпше, а після карантину хижачку переселять у комфортніший вольєр.

Проект будівництва вольєрів дуже коштовний. Його у більшості профінансував обласний бюджет та підприємство - утримувач зоопарку. Проте звіринець відвідувачів нині поменшало в рази, тож зоопарк потребує донатів.

Євген Ткачик, директор Подільського зоопарку:

На нашому сайті є рахунок. На який можна, і я також звертаюся до всіх небайдужих, кожна гривня - це для нас плюс. Нам треба якнайшвидше його добудувати, щоб цих тварин перемістити.

Допомогти можна і в інший спосіб: придбавши квитки на сайті зоопарку онлайн.