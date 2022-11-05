ЗСУ знищили 3 російські склади з боєприпасами у Херсонській області [ Редагувати ]
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ЗСУ продовжують контролювати ситуацію у Південнобузькому операційному районі. Наші воїни 4 листопада знищили десятки окупантів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях і районах зосередження сил ворога. Виконано близько 170 вогневих завдань.", - зазначили військові.
Унаслідок вмілих дій ЗСУ російські окупанти втратили:
- 32 солдатів;
- 4 зенітних і артилерійських установки;
- 3 танки;
- 3 автівки;
- 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах.
В ОК "Південь" також розповіли, що сили ППО збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", якими загарбники атакували Березнегуватську громаду Миколаївської області.
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