Запорізьку АЕС знову підключили до енергосистеми України [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян.
Про це повідомляє прес-служба Міжнародного агентства з атомної енергії.
За даними агентства, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.
"Близько 22:00 (4 листопада - ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", - розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
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