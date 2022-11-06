Окупанти вдарили ракетами по житловому кварталу Запоріжжя [ Редагувати ]
В ніч проти неділі, 6 листопада, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, потрапили до житлового кварталу. Про це повідомляється у Telegram в.о. мера міста Анатолія Куртєва.
Після обстрілу почалася пожежа.
Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.
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На ці кадри можна дивитися вічно! Місяць тому Кримський міст - охопило полум'я. Росіяни й досі сперечаються, що саме спричинило вибух. А українці - вже увіковічили історичну подію у новій поштовій марці.
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