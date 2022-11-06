В ніч проти неділі, 6 листопада, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, потрапили до житлового кварталу. Про це повідомляється у Telegram в.о. мера міста Анатолія Куртєва.

Після обстрілу почалася пожежа.

Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.





