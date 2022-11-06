Вода, яка є в кранах у миколаївців, не придатна для вживання.

Вже майже 8 місяців у Миколаєві немає води. Точніше вона є, але тільки технічна. А все через те, що росіяни пошкодили водогін у селі Киселівка. І тепер, щоб людям тільки приготувати обід, треба подолати цілу смугу перешкод. Наталя Сінченко про неймовірні зусилля виживання - далі.

Пан Віктор прийшов до пункту видачі води разом з візком. На ньому 5 баклажок і бідон. Чоловік каже: цього вистачить на кілька днів.

Віктор, житель Миколаєва:

Ви сьогодні приїхали, у Вас ціла тачка, одразу на кілька днів Вам вистачить? - Да, до понедельника. У меня 4 человека в семье. До понедельника хватит.

Пані Валентина також стоїть у черзі. Тепер,каже, проблема і їсти приготувати, і випрати білизну.

Валентина, жителька Миколаєва:

Це для мене сильна напруга. Тому що важко. Поки ще довезеш. А ще через ці тривоги, через 3 чи 4 вулиці, я там вище живу, на Ольганців - далеко. Ой, руками стіраєш, полоскаєш, руками возимо воду отсюда.

Річ у тім, що вода, яка є в кранах у миколаївців, не придатна для вживання.

Наталя Сінченко, кореспондентка:

Ось така вода в кранах. Має жовтий колір та запах річкової тини. Через це в ній неприємно мити посуд, не кажучи вже в ній просто купатися.

Пощастило тим, хто має свердловину. Усім іншим доводиться ходити на пункти видачі води, постійно поповнюють. Олександр з Георгієм привезли в один із таких 1500 тони води.

Георгій, волонтер:

Изначально здесь отключали воду. Не было воды. Здесь люди местные попросили возить. У меня есть бочки- начал возить. Изначально от себя, а потом начали помогать ребята. Ну это не одна точка. У нас их несколько. У нас на данный момент сегодня 2 точки.

Олександр – волонтер:

Здесь вообще нет воды. Сюда вообще никто ничего не привозит. Это объездная. Когда было жарко даже не хватало воды.

Наталя Сінченко, кореспондентка:

А ще у Миколаєві є ось такі джерела, де можна набрати чистої прісної води, а також попити. Смачна водпа.

Деякі миколаївці їх використовують як місце, де можна скупатися. Але вода тут дуже холодна .

Денис, житель Миколаєва:

На жаль, можливості купатися вдома в чистій воді немає. Ми часто зі спортсменами купаємося - загартовуємо дух і тіло, готуємося до холодної зими та слідкуємо за своїм здоров'ям.

Миколаїв став єдиним містом у світі, яке використовує в системі солону воду, адже вода подається із річки Південний Буг. Непрісна вода роз'їдає труби. Тому у місті наразі часто можна побачити пориви.

У міськраді запевняють: проблему усвідомлюють, але зарадити поки що не можуть.