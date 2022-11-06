У Харківській області окупанти намагались перейти у наступат - ОВА [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що окупанти намагалися наступати в Чугуєвському районі Харківської області.
Проте, ворог відступив з втратами через потужну відсіч українських військових.
На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.
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