Кримські окупанти заявили про закриття Керченської переправи у вівторок, 8 листопада. Причиною нібито стане "проведення технічних робіт".

Про це повідомляється в Telegram-каналі так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

"8 листопада 2022 року з 04:00 до 16:00 рух автомобілів Кримським мостом буде зупинено у зв'язку з проведенням технологічних робіт", - написав він.

При цьому місцевих просять "не планувати поїздки" з Криму, а вантажним автомобілям рекомендують "обирати маршрут через нові території рф (окуповані території України, - ред.)".

Як повідомлялося, підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угруповання російської армії в Україні. Вони намагаються налагодити постачання через Мелітополь.