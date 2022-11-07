Компанія Canon представила нову повнорозмірну бездзеркальну фотокамеру EOS R6 Mark II.

Новинка отримала CMOS-матрицю 24,2 Мп у поєднанні з процесором DIGIC X, покращену трирівневу систему оптичної стабілізації та оптимізовану технологію штучного інтелекту, яка дозволяє якісно знімати об'єкти, які рухаються.

Камера здатна вести серійну зйомку з частотою 40 кадрів за секунду і знімати відео 4K 60p роздільною здатністю UHD.

Для EOS R6 Mark II заявлено підтримку фотографій формату RAW Burst, JPEG, HEIF або RAW, а відеоролики можна зберігати у форматі ProRes RAW.

Бездротові протоколи Bluetooth v.5 та Wi-Fi (5 ГГц) дозволяють підключати камеру до смартфону та комп'ютера для скачування та обробки зображень. Крім того, фотоапарат може виступати у ролі веб-камери у додатках для відеозв'язку Skype, Zoom та Teams.

Продажі Canon EOS R6 Mark II розпочнуться у другій половині листопада. Вартість фотоапарата - від $2,2 тис.

Нагадаємо, Sony представила бездзеркальний фотоапарат Alpha 7RV зі штучним інтелектом.