Canon випустив бездзеркальний фотоапарат EOS R6 Mark II [ Редагувати ]
Компанія Canon представила нову повнорозмірну бездзеркальну фотокамеру EOS R6 Mark II.
Новинка отримала CMOS-матрицю 24,2 Мп у поєднанні з процесором DIGIC X, покращену трирівневу систему оптичної стабілізації та оптимізовану технологію штучного інтелекту, яка дозволяє якісно знімати об'єкти, які рухаються.
Камера здатна вести серійну зйомку з частотою 40 кадрів за секунду і знімати відео 4K 60p роздільною здатністю UHD.
Для EOS R6 Mark II заявлено підтримку фотографій формату RAW Burst, JPEG, HEIF або RAW, а відеоролики можна зберігати у форматі ProRes RAW.
Бездротові протоколи Bluetooth v.5 та Wi-Fi (5 ГГц) дозволяють підключати камеру до смартфону та комп'ютера для скачування та обробки зображень. Крім того, фотоапарат може виступати у ролі веб-камери у додатках для відеозв'язку Skype, Zoom та Teams.
Продажі Canon EOS R6 Mark II розпочнуться у другій половині листопада. Вартість фотоапарата - від $2,2 тис.
Нагадаємо, Sony представила бездзеркальний фотоапарат Alpha 7RV зі штучним інтелектом.
по темі
Камера Sony Alpha 7RV може записувати відео 8K частотою до 25 кадрів в секунду, знімати фотографії RAW з роздільною здатністю до 61 Мп 10 кадрів в секунд і вести прямі відеотрансляції роздільною здатністю 4K при підключенні через USB-C. Вартість новинки - від 4,5 тис. євро
Компанія Leica анонсувала M6 - відроджену версію плівкового далекомірного фотоапарата Leica M6, який випускався з 1984 до 2002 року. Разом з камерою можна буде придбати 35-мм об'єктив Summilux-M. Вартість відродженої Leica M6 становитиме $5,3 тис., а об'єктива - $3,9 тис.
Huawei Pocket S оснащений 6,9-дюймовим OLED-дисплеєм роздільною здатністю 2790x1188 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Вартість смартфона на операційній системі HarmonyOS 3.0 - від $820
Найбільший світовий виробник споживчих дронів - китайська Da-Jiang Innovations (DJI) - представив нову модель Mavic 3 Classic. Технічно новинка повторює представлені раніше дрони сімейства Mavic 3, але відрізняється спрощеним оснащенням.
Американська корпорація Microsoft планує розширити технологічну підтримку України впродовж 2023 року та забезпечити додаткову допомогу на суму $100 млн. Про це заявив віцепрезидент компанії Бред Сміт під час зустрічі з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим