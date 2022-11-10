У росії почали кидати погрози на тлі успішного контрнаступу ЗСУ в Херсонській області. Там пропонують "добивати" енергосистему України напередодні зими.

Про це повідомляє депутат Держдуми рф Андрій Луговий.

"Із політичної точки зору, ми демонструємо українському суспільству готовність посіяти хаос і паніку. І добивати енергетичну інфраструктуру так, щоб ні в кого й шансів не було подумати, що в період зимового похолодання будуть комфортні умови для проживання", - сказав Луговий.

Крім того, російський депутат погрожує підривати мости через річку Дніпро, аби "відрізати логістику ЗСУ, яка надходить із лівобережжя".

За його словами, нібито з цим і було пов'язане так зване "відведення" військ рф з Херсона.