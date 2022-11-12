У звільненій Снігурівці почали працювати над забезпеченням електропостачання, відновленням зв'язку та телесигналу [ Редагувати ]
У звільненій від російських окупантів Снігурівці вже почали працювати над забезпеченням електропостачання, відновленням зв'язку та телесигналу. Склади поповнюються гуманітарною допомогою.
Військові і волонтери зайшли у місто слідом за силами оборони. Свою поїздку до звільненої Снігурівки - ексклюзивно для телеканалу "Інтера" - зафільмував волонтер та представник тероборони Станіслав Стойков.
Ось так виглядає Снігірьовка сейчас. Там зараз ще палає будинок… Волонтери-тероборонівці рухаються вулицями визволеної Снігурівки. Їх радісно вітають жителі.
А навкруги - вигорілі автомобілі та пошкоджені будівлі.
Станіслав Стойков, представник Київського загону ТРО №9 в Запорізькій області:
Як завжди навіть тут нищать наші школи. Це Снігурівська дитяча школа мистецтв. Як ви бачите, її вже немає. Вона зруйнована. Вони знищили все, майже, коли відступали.
Через постійні обстріли місцеві майже 8 місяців окупації провели у підвалах.
У нас які запаси були, що в мене, що в дочки, що якісь дєньгі собірали - оце все запаси, що в нас були. Я за ці мєсяца, за ці 8 мєсяцев, я тільки сьодня, як третій день, як вийшла на вулицю.
Виживали - так люди говорять про місяці окупації. Бракувало харчів, грошей, а головне - тиші!
Ми тут без дєнєг, без гуманітарки - як могли, так виживали. У нас многіє началі торговать. Люди, які не торговалі, їздили на Херсон, возили. Ну, покупали. Втридорого все…
Вряди-годи гуманітарку видавали окупанти. Та на тих харчах довго не протягнеш.
Може тут шось і давали, на соцгороді, кажуть, що вони тут чащє давали. Нам на вулицю привезли 4 банки тушонки раз дали, і раз дали банку тушонки, банку кільки. На человека.
Волонтери запитують про нагальні потреби жителів Снігурівки. У переліку- навіть елементарне, бо загарбники позбавили людей усього.
Мука, сахар, макароны (и свечи), масло - оце щоб самым хлеб сделать. Крупы. Крупи якісь, да. Картошки тоже немає у нас.
Українські волонтери вже збирають чималий гуманітарний вантаж для Снігурівки. Відвезуть його вже найближчим часом.
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