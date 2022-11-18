Били кийками, електрострумом і тортурами вибивали свідчення: у звільненому Херсоні виявлені вже кілька катівень, де окупаційна влада утримувала у полоні українців. Правоохоронці щодня реєструють там - нові злочини російських військових, а міжнародні ЗМІ фіксують це, щоб світ бачив масштаби нелюдяності окупантів.

Детальніше про це та взагалі - як сьогодні живе Херсон - дивіться у матеріалі Андрія Анастасова. Він цього тижня - кілька раз був у звільненому місті.

У Херсоні свою головну катівню російські окупанти облаштували в ізоляторі тимчасового тримання. Понад три тижні тут у полоні провів Максим Негров. Його, колишнього військовослужбовця, рашисти затримали у середині березня і під тортурами вибивали свідчення.

Максим Негров, колишній військовослужбовець Збройних сил України:

Безпосередньо хто туди потрапляв - питали щодо взаємодії зі спецслужбами України та розвідувальними органами і чи маємо ми плани по реалізації заходів руху опору.

Полювали на родини військових, правоохоронців, активістів, журналістів, та просто на тих, хто мав проукраїнську позицію. Людей били електрострумом, кийками, відверто знущались... Відомо вже про сорок три постраждалих, а ось скільки загинуло - встановлює слідство.

Максим Негров, колишній військовослужбовець Збройних сил України:

Найстрашніше було чути цілодобово, як катують інших: це були страшенні крики. І це було особисто для мене - найстрашніше.

У прокуратурі кажуть: загалом на деокупованій частині Херсонщини росіяни викрали майже дев'ятсот людей. Доля половини з них - і досі невідома. У Херсоні виявлені вже чотири катівні, відомо ще про сім місць, де окупанти утримували українців.

Володимир Калюга, керівник Херсонської обласної прокуратури:

Якщо подивитись на той стілець, до якого прив'язують і бачиш, коли там лежить металева труба, якою крутили руки, або лежить протигаз, який надягали на голову і не давали людині дихати - то зрозуміло, що це нелюдські тортури.

Всі військові злочини ретельно документують. Як, наприклад, події, які сталися у Херсоні першого березня. Тоді російські війська зайшли на околиці міста і тут, у Бузковому парку, їм безстрашно протистояв підрозділ місцевої Територіальної оборони. Усі захисники загинули як герої.

Микола Вербицький, заступник начальника Гу МВС в Херсонській області:

На цьому місці загинуло сімнадцять бійців Територіальної оборони міста Херсон, всі вони були розстріляні з крупнокаліберних кулеметів, прийняли на себе бій, нерівний бій - були озброєні лише автоматичною зброєю, а також коктейлями Молотова.

Але головне наразі - розмінувати територію. Тікаючи, загарбники замінували тут майже все: автошляхи, будинки, адмінбудівлі, комунальні підприємства. Тому сапери та вибухотехніки ДСНС і поліції працюють тут і вдень, і вночі. Насамперед потрібно розчистити об'єкти енергетики й водопостачання. На це може піти до двох тижнів, кажуть у МВС.

Мері Акопян, заступниця Міністра внутрішніх справ України:

Загалом по всіх службах близько п'ятисот гектарів вже перевірено, перевірено більше шістдесяти кілометрів траси де ми зараз перебуваємо - сполученням Миколаїв-Херсон - для того, щоб можна було доставляти та відбудовувати логістику.

Та попри всі складності - життя у Херсон потроху повертається. У військовій адміністрації розповідають: вже працюють сервісні центри МВС, де люди можуть відновити втрачені документи, з'являється мобільний зв'язок, відкриваються відділення державних банків, а у лікарнях - люди можуть безкоштовно отримати ліки. Крім того - відновила роботу "Укрпошта".

Ярослав Янушевич, начальник Херсонської обласної військової адміністрації:

Одразу що це нам надає: кожна людина на деокупованій території може розраховувати на допомогу - від Червоного хресту зараз збираються відповідні списки й через "Укрпошту" - люди будуть отримувати допомогу 1200 гривень, а також 2200 гривень - і це достатньо легко зробити одразу як будуть сформовані списки.

На вулицях Херсона значно побільшало людей. І хоча поки немає ані світла, ані опалення та водопостачання - на обличчях радість, та взагалі у місті якесь особливе духовне підняття, і ця атмосфера свята не закінчується вже тиждень.

Дарина Сємєчкіна, жителька Херсону:

По-перше, люди повилазили з домівок, тому що коли ми тут були майже дев'ять місяців, ми думали, що пів Херсона виїхало, а тепер, коли ми вже, нарешті, вдома - люди не бояться виходити на вулиці. Це перша причина. По-друге - гуманітарна допомога: вони отримують тушонку, макарони і так далі, ну, а третя - вони зустрічають ЗСУ, наших бійців!

Ну, і повертаючись до роботи правоохоронців, слід зазначити, що на Херсонщині продовжуються й інші стабілізаційні заходи. Поліція виявляє колаборантів, які співпрацювали з окупаційною владою. Вже допитано понад чотириста людей та відкрито двісті тридцять сім кримінальних проваджень.