росія витрачає боєприпаси швидше, ніж виробляє - розвідка США [ Редагувати ]
Російські військові витрачають боєприпаси в Україні швидше, ніж російська оборонна промисловість їх виготовляє. Про це на форумі в Каліфорнії заявила Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс, передає NBC News.
Я не думаю, що можу назвати точні цифри. Але [Росія] досить швидко [витрачає боєприпаси]. Я маю на увазі, що це справді досить незвичайно. І ми вважаємо, вони не здатні самостійно робити те, що витрачають на даному етапі. Тож це буде складне завдання.
У розвідці США вважають, що такі темпи витрачання боєприпасів змушують владу росії звертатися за військовою допомогою до інших країн, зокрема КНДР та Ірану.
Пентагон заявив у листопаді, що війська росії під час війни в Україні роблять до 20 тисяч артилерійських пострілів на день.
Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що найближчими місяцями темпи бойових дій в Україні сповільняться. На її думку, росія та Україна готуватимуть ресурси для контрнаступу після зими. Аналітики Інституту вивчення війни, навпаки, впевнені, що з настанням зими погодні умови на сході України стануть сприятливішими для того, щоб підвищити темпи бойових дій.
Раніше "Подробиці" писали про те, коли в Росії закінчаться снаряди й артилерія. Для ремонту пошкодженої та зламаної бронетехніки у РФ збираються побудувати два нові заводи.
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