Режим Олександра Лукашенка продовжує підтримувати збройну агресію рф проти України. На полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів.

"Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною", - зазначають наші воїни.

На Волинському та Поліськомунапрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Есмань, Павлівка, Кіндратівка, Запсілля і Миропілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Волохівка, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганської області.

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Площанки і Невського Луганської області та Терни, Ямполівка і Лиман Донецької області.

На Бахмутському та Авдіїівськомунапрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Ворожа артилерія та міномети стріляли по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах більш як 10 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог обороняється, проводить посилення угруповання військ. Здійснив артилерійські обстріли районів більш як 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Білогрудове Херсонської області, Херсон та Миколаїв.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.