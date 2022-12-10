Росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні у суботу, 10 грудня. Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю.
При цьому медичні працівники, пацієнти та діти не постраждали.
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