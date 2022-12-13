Бути студентом під час війни: як готують майбутніх офіцерів для СБУ

Як це - навчатись і бути студентом під час війни? А якщо ти не лише студент, а курсант, бо вчишся на офіцера СБУ і ніхто не знає, коли на зміну навчальним завданням прийдуть бойові?