У Кривому Розі скорочують комендантську годину [ Редагувати ]
У Кривому Розі скорочують дію комендантської години. Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.
Так, Рада оборони Кривого рогу прийняла рішення про скорочення комендантської години на території міста.
Відсьогодні, 13 грудня, вона триватиме з 23:00 до 5:00.
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