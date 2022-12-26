Купити за кордоном подарунки до Різдва та Нового року з України - тепер можна чи не у кожній європейській столиці. Українці працюють на Різдвяних ярмарках, відкривають власні крамнички або організовують одноденні маркети. Щоб не лише популяризувати українське, а й зібрати гроші на допомогу батьківщині. На одному з таких заходів, в Антверпені, побувала Олена Абрамович.

Одяг, взуття, аксесуари, кераміка, прикраси. На кількох десятках квадратних метрів у тимчасовій крамничці міста Антверпен кожна річ привезена з України. І на кожну є свій клієнт.

Стефан Дога, бельгієць:

Я купив дуже красивий український шарф - дизайнерський, суперякість, красивенний. Він відображає, все, що мені подобається.

Стефан купив шарф для дружини, вона у нього українка. Поруч подарунки обирають Лариса та Павло - вони за кордоном живуть уже 22 роки.

Я розказала своїй матері, що в мене на ялинці висить зірочка. А мама мені сказала, зніми ту зірку, щоб я її не бачила, то я купила українські дуже гарні прикраси. І також я купила сережки.

Подружжя неймовірно радіє, що має можливість ось так прийти, торкнутися, роздивитися й придбати українські речі. Щобільше - такі заходи, на їхню думку, дієва промоція України.

Лариса та Павло Петрови, емігранти з Черкащини:

Дуже приємно, тому що люди зараз, бельгійці, пізнають Україну з іншого боку. Вони раніше не знали, коли казала я з України - а де це? Де це? Зараз знає кожен Україну, звичайно, через війну, але не тільки. Ми хочемо показати другу сторону України - це не тільки війна. Це культура, це мистецтво, це добрі щирі люди.

Асортимент обирали та організували поп-ап маркет антверпенська активістка, бельгійка з українським корінням Оксана Сеничак, та стилістка-біженка Катерина Орєхова. Оксана уже кілька років просуває у Бельгії українські предмети інтерʼєру, Катерина підсилила її проєкт модним одягом.

Катерина Орєхова, стилістка, співорганізаторка заходу:

Коли я приїхала сюди, я почала отримувати дуже багато дзвінків від українських дизайнерів. І відчувала, що я повинна їм допомогти, тому що я зазвичай працювала в Києві з ними. І у мене було бажання дати їм платформу, де вони могли б продовжувати свої продажі.

Оксана Сеничак, бельгійка з українським корінням, співорганізаторка заходу:

По фешину - це трохи таке нове. Ми це зʼєднали і це наший такий другий івент. Плануємо третій на лютий. Все, що тут є, багато чого є зроблено за останні місяці, і це є умови, в яких ніякий бельгієць не може собі уявити що це є в таких умовах працювати, тому це варто показувати.

Для участі в маркеті обрали 15 брендів - з Києва, Львова, Харкова, Херсона, Одеси та інших міст.

Катерина Орєхова, стилістка, співорганізаторка заходу:

В нас є такі трішки стилізовані патріотичні речі. Це бренд з Одеси, ви бачите, ми пропонуємо сучасний погляд на українську моду.

Допомогти українським брендам пережити цю війну, заробити гроші, щоб підтримувати виробництво - не єдина мета заходу. Зазвичай поряд з магазином працює кафе, яке тримається на волонтерах і весь виторг, а це кілька тисяч євро за день, йде на допомогу Україні.

Оксана Сеничак, бельгійка з українським корінням, співорганізаторка заходу:

Одна частина - це є продаж, це є українські бренди, які ми тут пропихаємо. Інша сторона це є завжди благодійне наше кафе, благодійний наш ресторан. Минулий раз все йшло на спальні мішки, які купили, які давно використовуються.

Цього разу у Антверпені вирішили підтримати Миколаїв. Усі виручені кошти від роботи кафе йдуть на медикаменти і теплі речі для мешканців міста.