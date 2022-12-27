В Херсоні зранку повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
Зранку вівторка, 27 грудня, у Херсоні повідомляють про вибухи.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
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