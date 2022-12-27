Відмова влади Німеччини передавати Україні танки є дуже великою помилкою. Канцлер Олаф Шольц несе за це відповідальність.

Про це повідомляє голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман в інтерв'ю RND.

"Відмова канцлера дати Україні танки у боротьбі за виживання не тільки незрозуміла, але й тривожно недалекоглядна. Ситуація, особливо для мирного українського населення, катастрофічна. Вибачте за виправдання, чому ми не можемо доставити танки. Особливо коли я чую, що поставка танків була б особливою провокацією для Росії, але ж ми успішно поставили самохідні гаубиці, зенітні танки, артилерійські системи та високоефективні протиповітряні системи, щоб врятувати тисячі життів. Тож передача танків зараз була б важливим доповненням до відкидання російських позицій", - розповіла Штрак-Циммерман.

За її словами, є очевидним, що російський наратив спрацьовує і заважає "деяким у Канцелярії" надати Україні необхідні танки.

"Той, хто фантазує про те, що з Росією буде перетнута червона лінія, розповідає історію агресора, а не жертв", - зазначила Штрак-Циммерман.

Вона акцентувала, що радники Шольца неухильно пропонують канцлеру блокувати передачу бойових танків та бронетранспортерів в Україні.

"Однак, зрештою, канцлер Німеччини несе відповідальність. Я вважаю цю відмову дуже великою помилкою", - підсумувала очільниця оборонного комітету.