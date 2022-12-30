З 24 лютого росіяни пошкодили тисячі закладів освіти, сотні - зруйнували - МОН [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили в Україні тисячі закладів освіти, сотні - повністю зруйнували.
Про це повідомляє заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінгу.
"У нас є значні втрати освітньої інфраструктури, які обліковуються. Пошкоджено більш як 2,6 тисячі будівель закладів освіти, а повністю зруйновано 406 будівель закладів освіти", - сказав посадовець.
Вітренко зазначив, що нині на підконтрольній українському уряду території працюють 12 902 школи. За межами держави перебувають 516 тисяч дітей шкільного віку, але раніше ця цифра становила 620 тисяч.
"Ми радіємо тому, що вже понад 100 тисяч дітей повернулися в Україну до національної освітньої системи. Україна - єдина країна, яка під час активної фази бойових дій не припинила навчальний процес у закладах освіти", - підкреслив заступник міністра.
Він також додав, що наразі на окупованих територіях перебувають близько 95 тисяч школярів.
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