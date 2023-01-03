Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що Україна готується до будь-яких дій з боку росіян, але гарантувати попередження про новий масштабний наступ було б некоректно. Оскільки противник має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

На питання журналіста, чи можливі якісь попередження, що ворог буде наступати, наприклад з півночі, вона відповіла, що "в цій ситуації не коректно говорити про попередження".

Тому, що у ворога так само є, як і було декілька сценаріїв і вони орієнтуються по ситуації. Вони теж приймають рішення в останні години й ті, хто його виконують, вони не знають за день до того як, де і які будуть виконувати рішення.

Тобто, вона пояснює, що противник орієнтується по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси.

І ми завжди відкрито говоримо, що зараз на території білорусі відбувається рух особового складу та техніки. Він відбувається з лютого. Вони постійно імітують там навчання, насправді ж ми розуміємо, що це стан готовності.

Вона нагадала, що територія Ббілорусі постійно використовується росіянами для ведення війни.