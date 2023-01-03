Чи попередять українців про новий масштабний наступ рф: у Міноборони дали відповідь [ Редагувати ]
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що Україна готується до будь-яких дій з боку росіян, але гарантувати попередження про новий масштабний наступ було б некоректно. Оскільки противник має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
На питання журналіста, чи можливі якісь попередження, що ворог буде наступати, наприклад з півночі, вона відповіла, що "в цій ситуації не коректно говорити про попередження".
Тому, що у ворога так само є, як і було декілька сценаріїв і вони орієнтуються по ситуації. Вони теж приймають рішення в останні години й ті, хто його виконують, вони не знають за день до того як, де і які будуть виконувати рішення.
Тобто, вона пояснює, що противник орієнтується по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси.
І ми завжди відкрито говоримо, що зараз на території білорусі відбувається рух особового складу та техніки. Він відбувається з лютого. Вони постійно імітують там навчання, насправді ж ми розуміємо, що це стан готовності.
Вона нагадала, що територія Ббілорусі постійно використовується росіянами для ведення війни.
Про те, що може бути більш інтенсивно використана білорусь? росія може використати все що завгодно, це війна. Тому всі повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, але розуміти, що ми володіємо інформацією і максимально наскільки може бути держава готова.
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