Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує цього тижня провести окремі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

Як повідомляє Hurriyet, про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калин.

За його словами, переговори Ердогана із Зеленським та путіним пройдуть завтра, 4 січня.

Більш детальних подробиць про те, що саме планується обговорити під час перемовин, Калин не розкрив.

При цьому розмову путіна з Ердоганом 4 січня підтвердив і речник президента рф дмитро пєсков.