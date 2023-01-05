Окупанти в ніч на 4 січня атакували Запоріжжя: як усувають наслідки обстрілу [ Редагувати ]
Окупанти в ніч на 4 січня атакували Запоріжжя. Тоді вдарили по місту ракетами С-300. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, будівлю дитсадка та автомобілі. Про усунення наслідків обстрілу - Інна Гогой.
У дворі цієї багатоповерхівки звідусіль чутно дзвін битого скла.
Валентина, жителька Запоріжжя:
Перше - це шок, які враження можуть бути, коли немає вікон, у нас дуже багато похилих людей осталися ті, що родини повиїжджали, а старіки - куди вони уїдуть.
Прибирати у квартирах і під'їздах люди почали ще вночі, одразу після ворожого обстрілу. Втім уламки побитих вікон і дверей місцеві й досі виносять відрами!
Наталія, жителька Запоріжжя:
Ой, очень много, не знаю, но ведер 10 точно вынесли мы, и в подъезде заметали ночью сегодня. Конечно злякалась, стекла были аж на постели.
Одна з російських ракет, якими окупанти атакували Запоріжжя, поцілила неподалік житлового кварталу. У прилеглих висотках повибивало шибки й потрощило балкони.
Вікна у своїй квартирі Алла затулила ковдрою. Уламки битого скла у кімнатах уже прибрала. Каже, почувши вибух, одразу й не зрозуміла, що сталося.
Алла, жителька Запоріжжя:
Хорошо, что в дом не попало вот что, что все живы, здоровы, целы, а все остальное уже. Главное, чтобы не было больше прилетов.
Усувати наслідки удару мешканцям пошкоджених будинків допомагали комунальники. Просто на місці люди могли отримати плівку та осб-листи, щоб на певний час закрити вибиті вікна.
Олександр Власюк, перший заступник міського голови Запоріжжя:
Також зараз ведеться ремонт автодороги, яка була пошкоджена внутріквартальна. Також проводяться заходи по встановленню і фіксації всіх цих руйнувань, записуються повністю адреси.
Загалом під час обстрілу у місті пошкоджено з десяток житлових будинків, дитячий садок, а ще автомобілі місцевих мешканців. За фактом обстрілу Запоріжжя місцеві правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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