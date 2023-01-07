Різдвяне путінське перемир'я - не спрацювало. Повітряна тривога, обстріли уздовж всієї лінії фронту. Все це показало, що російського диктатора - не надто й слухає його командування. Ба більше, деяких росіян указ про тишу на свята й взагалі обурив. У соцмережах посипалися невдоволені коментарі.

То ж на що була справді розрахована маніпуляція? Ольга Жидецька - далі.

Ось таким стало для українців так зване "різдвяне перемир'я" за версією путіна.

Про нібито одностороннє припинення вогню під цинічним приводом - надати можливість відвідати церкву на свята у кремлі оголосили напередодні. Та християнські наміри диктатора неабияк обурили росіян.

Яке може бути перемир'я з нацистами. Як можна вести розмову про перемир'я з сатаною? З чортами? Так, свято світле, але час такий, що ніякого перемир'я з ворогом…

Це так зване перемир'я просто знущання зі здорового глузду. Більшість моїх знайомих проти. Як можна робити перемир'я з Гітлером під час сталінградської битви.

Заскрипіли зубами і так звані воєнкори, і воєнні злочинці.

Ватажок самопроголошеної ДНР заявив, що й не думає підкорятися.

Ні про яке перемир'я і мови не може бути!

Це не означає, що ми не відповідатимемо на провокації супротивника! Або дамо хоч якийсь шанс ворогові в цей святковий час покращити свої позиції на лінії зіткнення.

А Стрєлков-Гіркін взагалі заволав про катастрофу.

Володимир Володимирович зробив настільки сміливий та рішучий крок до поразки та капітуляції у війні, яких ще не було за минулі 10,5 місяців так званої "СВО". Гаага аплодує та починає готувати камеру.

За поребриком гадали, у чому ж таки хитрий задум путіна? Навіть там не вірять, що кремль може щось щиро запропонувати і чесно дотриматися. Та цікаво, що ідея звинуватити таким чином ЗСУ у провокаціях теж не знайшла підтримки.

Робити такий жест, щоб дочекатися провокацій з боку України й прилюдно їх у цьому звинуватити - теж історія, відверто кажучи, так собі.

Ну звинуватять. А ті скажуть, що кремль сам себе обстріляв.

А жорстка відмова Києва взагалі спричинила вибух отрути в мережі. На образи були щедрими і експрезидент медведєв і пропагандистка симоньян.

Українцям було простягнуто руку християнського милосердя на Велике Свято. Їхні керівники її відкинули. Думаю, більшість наших військовиків, що беруть участь у СВО, спокійно видихнули, почувши відмову головних українських клоунів припиняти вогонь.

Київські упирі відмовилися припиняти вогонь навіть у Православне Різдво.

Натомість на заході думка щодо кремлівського перемир'я виявилася одностайною. І аналітики і політичні лідери зазначили - слова путіна не викликають довіри, а заклик до припинення вогню - ніщо інше, як намагання отримати передишку, щоб перегрупуватися та накопичити сили для удару.

Джо Байден, президент США:

Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 числа і на Новий рік. Думаю, що він намагається знайти трохи кисню.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики:

Довіри до кремля бракує, і ця декларація про одностороннє припинення вогню не викликає довіри. Нам потрібно бачити конкретні речі, нам потрібно бачити конкретні дії на місцях з боку росії.

В Інституті вивчення війни різдвяну ініціативу москви вважають інформаційною спецоперацією. Та от якою б не була первісна мета путінського недоперемир'я, її навряд чи буде досягнуто. Адже Захід підтримав Україну у відмові від нав'язаного припинення вогню та очікуваної передишки російські окупаційні війська не дочекалися. Натомість кремль спровокував чергову порцію внутрішнього обурення на свою адресу. А також створив небезпечний прецедент, показавши: армія, ігноруючи наказ про припинення вогню, може не дослухатися свого головнокомандувача.