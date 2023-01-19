У Пентагоні не бачать ознак підготовки росії до нового наступу на Україну [ Редагувати ]
Джерело: DW
У Пентагоні наразі не бачать ознак підготовки нового наступу рф на Україну. Про це повідомляє речник Об’єднаного комітету начальників штабів США Дейв Батлер.
Як зауважує Батлер, американські військові експерти не бачать спроможностей російських військових на передовій, хоча вони й розосередилися від Харкова до Херсона.
"І ми не бачимо появи нових наступальних угруповань. Однак водночас вони розпочинали наступ і раніше. Тож, мені важко здогадуватися, яким зараз буде поле бою. Втім, зараз особисто я не бачу, щоб насувався великий російський наступ. Але будемо й надалі спостерігати", - підкреслив речник Об’єднаного комітету.
На його думку, свою роль на фронті можуть відіграти бойовики із ПВК "Вагнер", проте, як зауважив Батлер, наразі не вбачається, що це угруповання має для цього можливості.
"Ми бачили, як група "Вагнера" використовує в’язнів і призовників, відправляючи їх вперед. Те, що ми б назвали гарматним м’ясом, яке призначене на забій. Просто сотні людей були вбиті. А потім регулярні сили "Вагнера" приходять і шукають вразливі місця в українських лініях. Але сил "Вагнера" недостатньо, щоб рухатися полем бою", - додав Батлер.
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