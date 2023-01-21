"Водять путіна за ніс": чи існує наразі загроза з боку Білорусі [ Редагувати ]
Наразі загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Олександр Лукашенко водить російського диктатора володимира путіна за ніс.
Про це каже представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
За словами Юсова, чутки про нібито вторгнення Білорусі, є лише частиною психологічної операції росії. ГУР усе відомо про білоруського диктатора й режим в країні, у тому ж числі й про кількість ударного угруповування, готовність сил засобів й інші моменти, які дозволяють стверджувати про відсутність загрози.
Водночас навіть якби ситуація змінилась - Україна готова й відпрацювала усі можливі сценарії.
"В інтересах путіна й росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс лаврова (сергій лавров, голова МЗС росії, - ред.), розповідав як любить путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче вживати суїцидальних дій", - додав Юсов.
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