Наразі загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Олександр Лукашенко водить російського диктатора володимира путіна за ніс.

Про це каже представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, чутки про нібито вторгнення Білорусі, є лише частиною психологічної операції росії. ГУР усе відомо про білоруського диктатора й режим в країні, у тому ж числі й про кількість ударного угруповування, готовність сил засобів й інші моменти, які дозволяють стверджувати про відсутність загрози.

Водночас навіть якби ситуація змінилась - Україна готова й відпрацювала усі можливі сценарії.

"В інтересах путіна й росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс лаврова (сергій лавров, голова МЗС росії, - ред.), розповідав як любить путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче вживати суїцидальних дій", - додав Юсов.