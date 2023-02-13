У Румунії стався сильний землетрус: поштовхи відчувалися ще в чотирьох країнах [ Редагувати ]
У понеділок, 13 лютого, у Румунії стався сильний землетрус, магнітуда якого склала 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний інститут у Twitter.
Епіцентр землетрусу знаходився в Крайові, Румунія, за 12 км на північний захід від міста Тиргу-Зіу. Це місто розташоване на південному заході Румунії в провінції Валахія.
Землетрус відчувався у Белграді, а також у Вршаці.
Внаслідок землетрусу ніхто не постраждав.
#Earthquake (#cutremur) possibly felt 30 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 13, 2023
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/yS8PXDyb1t
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