У понеділок, 13 лютого, у Румунії стався сильний землетрус, магнітуда якого склала 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний інститут у Twitter.

Епіцентр землетрусу знаходився в Крайові, Румунія, за 12 км на північний захід від міста Тиргу-Зіу. Це місто розташоване на південному заході Румунії в провінції Валахія.

Землетрус відчувався у Белграді, а також у Вршаці.

Внаслідок землетрусу ніхто не постраждав.

