На Тернопільщині перекинувся автобус з Буковеля, є жертви [ Редагувати ]
На Тернопільщині внаслідок аварії з пасажирським автобусом троє людей загинули, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє обласне ДСНС.
19 лютого о 22:26 на номер екстреного виклику «101» надійшла інформація про те, що на автодорозі Н-18 в межах с. Стара Брикуля Микулинецької ТГ Тернопільського району на узбіччя перекинувся автобус «Neoplan», що здійснював нерегулярні перевезення з м. Буковель Івано-Франківської області до м. Тернопіль.
Під час ДТП в автобусі перебували 39 людей, у тому числі 1 дитина. Внаслідок ДТП 3 пасажири загинули та 3 травмовані.
Потерпілих доставили до Теребовлянської міської лікарні.
Рятувальники врятували пасажирку, яку затиснуло під автобусом. Також рятувальники вжили заходів, аби не допустити пожежі. Автобус підняли з узбіччя на проїжджу частину.
Причини аварії з'ясовують слідчі.
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