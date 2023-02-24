"Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського спротиву. Рік європейської солідарності". Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до громадян України в річницю початку повномасштабної війни:

Попереду маємо майбутнє єдності. Ви боретеся за свободу, за демократію та за своє місце у Європейському Союзі. Ми з вами, скільки буде потрібно.

One year of brutal Russian aggression.

One year of heroic Ukrainian resistance.

One year of European solidarity.

Ahead of us is a future of unity.



⁰You are fighting for freedom, for democracy, and for your place in the European Union.



We are with you, for as long as it takes. pic.twitter.com/nw01k1MFQE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

Глава Єврокомісії констатувала, що українці борються за своє право обирати своє майбутнє. І вони вже його обрали - членство в Європейському Союзі.

Ми збільшуємо нашу військову підтримку. Ми перейдемо до спільних закупівель для доставки термінових військових товарів для України, наприклад боєприпасів калібру 155 мм. Ми також співпрацюємо з нашою оборонною промисловістю, щоб нарощувати виробництво обладнання та боєприпасів.

Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що Україна переможе, "тому що українці не здригнуться і не відступлять. І тому, що Європа та її партнери та союзники стоятимуть твердо".