"Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського спротиву": глава Єврокомісії звернулася до українців (відел) [ Редагувати ]
"Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського спротиву. Рік європейської солідарності". Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до громадян України в річницю початку повномасштабної війни:
Попереду маємо майбутнє єдності. Ви боретеся за свободу, за демократію та за своє місце у Європейському Союзі. Ми з вами, скільки буде потрібно.
One year of brutal Russian aggression.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023
One year of heroic Ukrainian resistance.
One year of European solidarity.
Ahead of us is a future of unity.
⁰You are fighting for freedom, for democracy, and for your place in the European Union.
We are with you, for as long as it takes. pic.twitter.com/nw01k1MFQE
Глава Єврокомісії констатувала, що українці борються за своє право обирати своє майбутнє. І вони вже його обрали - членство в Європейському Союзі.
Ми збільшуємо нашу військову підтримку. Ми перейдемо до спільних закупівель для доставки термінових військових товарів для України, наприклад боєприпасів калібру 155 мм. Ми також співпрацюємо з нашою оборонною промисловістю, щоб нарощувати виробництво обладнання та боєприпасів.
Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що Україна переможе, "тому що українці не здригнуться і не відступлять. І тому, що Європа та її партнери та союзники стоятимуть твердо".
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