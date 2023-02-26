У Польщі розбилася маршрутка з 12 українцями (фото) [ Редагувати ]
У Підкарпатському воєводстві Польщі поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів, внаслідок чого травми отримали п'ятеро громадян України. Про це повідомляє Станція швидкої допомоги у Перемишлі.
Близько 04.00 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автомагістралі А4, на висоті села Заблотце Ярославського повіту неподалік прикордонного пункту пропуску Корчова...
Зіткнулися два автомобілі, в яких загалом їхали 12 громадян України. Внаслідок зіткнення один із автомобілів перекинувся.
Внаслідок ДТП отримали поранення п'ятеро українців, у тому числі одна дитина. Всіх постраждалих доставили до лікарень Перемишля та Ярослава.
На місці події працюють правоохоронці. Водії обох бусів були тверезими.
За попередніми даними, водій Renault Master протаранив ззаду Mercedes Sprinter, внаслідок чого Mercedes врізався в огорожу та перекинувся.
Нагадаємо, призерка чемпіонату України з академічної греблі загинула у ДТП у Франції.
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