Масові бійки підлітків і масові розслідування. Поліція продовжує затримувати адмінів телеграм-каналів, що запустили в Україні флешмоб ПВК "Редан". Організаторам переважно від 14 до 16 років.

В Центрі стратегічних комунікацій вже заявили, що за цим ймовірно стоїть росія. Ігор Левенок розбирався в темі.

Таке відбувається на московії. Підлітки б'ються майже до смерті. Як у дев'яностих. "Стінка" на "стінку". І в останні декілька днів соцмережі вибухнули повідомленнями про раніше нікому невідому ПВК "Редан". Новий молодіжний рух. Нібито причина цих бійок - у ньому.

Давай, я записываю. Давай извиняйся! - Я прошу прощения. - За что? - За то, что состоял в "Редан".

То, що ж це за субкультура? Як вона впливає на молодь? Та як може бути пов'язана із російськими спецслужбами?

А це вже Україна. Харків, Івано-Франківськ, Львів, Київ, Дніпро. Купа поліції, яка прибула на молодіжні "розбірки". Тут теж засвітився так званий "Редан".

Сучасна субкультура, яка бере на себе відповідальність за побиття чи масові бійки в російських торгових центрах називає себе ПВК "Редан" і явно запозичує цю абревіатуру з телевізора, де вони весь час зараз це чують. Тобто говорю я про ПВК "вагнера". Важко використовувати поняття субкультура, тому що там є поняття "культура". А поняття "культура" - для росіян неосяжне. Але все ж таки, цей рух виник як реакція на дії так званих "офніків". "Офнік" - це "околофутбольщик". Тобто людина, яка пов'язана, знаєте з усіма цими бійками фаєрами та кричалками…

Молоді люди також називають себе "павуками". Носять чорний одяг. Підлітки вважають себе "неформалами". Появу субкультури пов'язують з японським аніме-серіалом "Hunter x Hunter", у якому є бандитське угрупування під назвою "Геней Рьодан", символом якого був павук і цифра 4.

А ще цих російських "анімешників" можна відрізнити по картатих піжамних штанях. Але ви не думайте, що цей образ одразу вказує на людину з певної субкультури. Атрибути теж ні до чого. Не звинувачуйте й саме аніме, а звинувачуйте росію, бо тільки російська хвора фантазія може все інтерпретувати на отакий манер.

Українська поліція вже заблокувала зо два десятка телеграм-каналів. Там поширювали інформацію про "реданів". У такий спосіб і залучали підлітків до злочинів.

Василь Богдан, начальник управління ювенальної превенції НПУ:

Штучний розвиток такої субкультури, це спроба російських пропагандистів провести чергову психологічно-інформаційну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року в столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків. І саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для провокації заворушень на території України.

Тож, як це працює? Українська молодь зараз концентрується на війні. І тут з'являється російська група "Редан". Пропонує ідею, яка спонукає зануритися у романтичне мультяшне життя. А там воюють не проти справжніх ворогів, а проти вигаданих і нав'язаних персонажів.

Я являюся создателем групи "ЧВК "Редан" Киев". Все, що трапилося в Полтаві, в Києві, в останній час це все пропаганда росії.

Это понятие пришло к нам из росии. Прошу всех перестать создавать группы и искать "редановцев", которых у нас нет…

Тож, поліція звертається до батьків. Цікавтеся де і з ким ваші діти проводять дозвілля. А ще, не забувайте бути друзями для своїх дітей.