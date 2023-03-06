У Польщі розбився військовий гелікоптер Мі-24 [ Редагувати ]
Трагедія трапилась у понеділок, 6 березня, в польському місті Біла-Подляска. Там впав військовий гелікоптер Мі-24.
Про це пише генеральне командування ЗС Польщі у Twitter.
Попередньо відомо, що під час передпольотних випробувань у гелікоптера було пошкоджено шасі та праве крило. Інцидент трапився далеко від забудованих територій.
За даними відомства, серед людей ніхто не постраждав.
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