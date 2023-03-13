З 13 березня на 5 днів у Херсонській області запроваджується нова подовжена комендантська година. Про це повідомив у відеозверненні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Надійшла інформація про можливе перебування в Херсоні диверсійних груп ворога. З метою недопущення жертв серед цивільного населення під час проведення контрдиверсійних заходів відсьогодні в області діятиме нова комендантська година.

З 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 06:30.

Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому - планувати свій час перебування на території міста та області. Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась. Зберігаємо спокій і допомагаємо Силам оборони нищити русню.

На Херсонщині комендантська година була встановлена від 19:00 до 06:30 ранку.