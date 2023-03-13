На Херсонщину зайшла ворожа ДРГ, в області змінили комендантську годину - ОВА [ Редагувати ]
З 13 березня на 5 днів у Херсонській області запроваджується нова подовжена комендантська година. Про це повідомив у відеозверненні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Надійшла інформація про можливе перебування в Херсоні диверсійних груп ворога. З метою недопущення жертв серед цивільного населення під час проведення контрдиверсійних заходів відсьогодні в області діятиме нова комендантська година.
З 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 06:30.
Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому - планувати свій час перебування на території міста та області.
Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась. Зберігаємо спокій і допомагаємо Силам оборони нищити русню.
На Херсонщині комендантська година була встановлена від 19:00 до 06:30 ранку.
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