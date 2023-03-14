В окупованому Сімферополі сталася масштабна пожежа на складі (фото) [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Криму сьогодні рано вранці сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив склад у Сімферополі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що пожежа сталася о 04:43 та становила площу в 1 000 квадратних метрів. Тож для гасіння було залучено близько 30 осіб російських рятувальників та 7 одиниць техніки.
Тим часом окупаційна влада заявляє, що пожежу нібито локалізували і "загрози сусіднім складам та магазинам немає". Також окупанти повідомили, що внаслідок пожежі "немає жертв і ніхто не постраждав".
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