У тимчасово окупованому Криму сьогодні рано вранці сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив склад у Сімферополі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що пожежа сталася о 04:43 та становила площу в 1 000 квадратних метрів. Тож для гасіння було залучено близько 30 осіб російських рятувальників та 7 одиниць техніки.

Тим часом окупаційна влада заявляє, що пожежу нібито локалізували і "загрози сусіднім складам та магазинам немає". Також окупанти повідомили, що внаслідок пожежі "немає жертв і ніхто не постраждав".