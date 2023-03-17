У Херсоні знову лунають вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У п'ятницю, 17 березня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
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