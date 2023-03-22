Принц Вільям таємно відвідав військову базу Жешув поблизу українського кордону [ Редагувати ]
Принц Вільям здійснив таємну поїздку до Польщі, щоб особисто подякувати польським і британським військам, які підтримують Україну. Зокрема, він відвідав військові бази в Жешуві, які всього за 90 км від кордону з Україною.
З міркувань безпеки візит тримався в секреті доти, доки принц не покинув базу.
Принц Вільям зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і військовослужбовцями територіальних сил оборони Польщі, щоб дізнатися про підтримку, яку вони надають Україні, похваливши їхню "пристрасть" і "рішучість захищати наші спільні свободи".
Принц також зустрівся з британськими солдатами, дислокованими в цьому регіоні, і поцікавився їхнім досвідом роботи в Польщі та підтримки України.
Принц Вільям також відвідає Варшаву і центр розміщення, який допомагає українським сім'ям, що втекли від війни.
Крім того, в рамках дводенної поїздки принц Вільям покладе вінок до могили Невідомого солдата у Варшаві. Цей жест повторює візит покійної королеви і герцога Единбурзького, які поклали вінок 1996 року.
Принц Уельський також має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою в президентському палаці.
по темі
Якщо Україна програє у війні з росією, Польща буде змушена вступити в конфлікт
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Україні необхідно допомогти якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою
Російська федерація обов'язково отримає відповідь за кожен удар по українських містах
володимир путін заявив, що росія буде змушена реагувати на поставки Україні Британією снарядів зі збідненим ураном, оскільки Захід "починає застосовувати зброю з ядерним компонентом". Відповідну заяву він зробив після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном
Заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді заявила, що Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном