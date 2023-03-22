Німеччина взяла курс на зменшення залежності від Китаю. Не в останню чергу, через війну в Україні. Після нападу росії німці побачили наскільки залежною країна була від російських енергоресурсів і більше не хочуть опинитися у подібній ситуації. Тетяна Логунова розкаже більше.

Поки в москві гостював китайський лідер, на Тайвані зустрічали делегацію з Німеччини. Вперше за 26 років острів відвідала представниця німецького уряду - міністр освіти Беттіна Штарк-Ватцінгер. Вона приїхала, щоб домовитися про співробітництво в галузі науки, і спеціально підкреслила - Берлін дотримується політики "одного Китаю". Попри це її візит дуже не сподобався офіційному Пекіну.

Ван Венбінь, речник міністерства закордонних справ Китаю:

Китай рішуче виступає проти негідної поведінки німецьких високопосадовців і висловлює свій протест та сильне невдоволення. Питання Тайваню вимагає суверенітету та національної цілісності Китаю та є основою основних інтересів Китаю. У світі лише один Китай, а Тайвань є невід'ємною частиною Китаю. Принцип "одного Китаю" є загальновизнаною нормою міжнародних відносин і загальним консенсусом міжнародної спільноти, а також політичною основою китайсько-німецьких відносин.

Цей візит припав на прохолодні години у німецько-китайських відносинах. Ніяких гучних скандалів між країнами поки не стало, утім офіційний Берлін взяв курс на зменшення незалежності від Пекіна. Нову політику Німеччини можна формувати так "більше цінностей, менше економіки". Тобто, країна не хоче бути залежною від держави, яка не підтримується важливих для Німеччини демократичних принципів.

Залежність німецької економіки від Китаю, звичайно, ні для кого не була таємницею. Однак після повномасштабного нападу Росії на Україну і відмови Німеччини від російських цих енергоресурсів, на проблему поділися під іншим кутом. Мовляв, а що буде, якщо Німеччині з якихось причин доведеться зменшити співпрацю з Китаєм? Колапс? Адже саме з Китаю Німеччина імпортує найбільше товарів. Кожен третій контейнер з продукцією "Made in China". Від постачання залежить кожна друга німецька промислова компанія. А від торгівлі з Китаєм - мільйон робочих місць.

За зменшення цієї залежності німці непублічно, але взялися. Потенційні прямі інвестиції з Китаю в критично важливі галузі німецької економіки - перевіряють більш ретельно, ніж раніше.

За даними міністерства економіки Німеччини, наразі відомство розглядає за спеціальною процедурою 11 заявок. Десять - від китайських інвесторів, одна - від російського. Є і перші відмови. Так, наприклад, восени торік німецький уряд заблокував продаж китайцям двох стратегічно важливих компаній, які виробляють напівпровідникові пластини та мікросхеми.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Німеччина є відкритою ринковою економікою, і я хочу підкреслити, що інвестиції з-за кордону потрібні та вітаються. Але відкрита ринкова економіка - це не наївна ринкова економіка. Ми повинні дотримуватися цього принципу - особливо у відносинах з Китаєм. Китай є і залишиться торговим партнером, але ми не маємо бути наївними, ми повинні помічати, коли торгівля та ринкові інтереси використовуються для політичної влади й, можливо, є проти інтересів Федеративної Республіки Німеччина.

Зі скрипом - китайцям вдалось отримати дозвіл на придбання частин акцій контейнерного термінала порту в Гамбурзі. Зелене світло довелося давати особисто Олафу Шольцу, бо партнери з урядової коаліції були категорично проти. Врешті-решт канцлер знайшов компроміс - погодився продати китайській державній компанії COSCO менше акцій, ніж вона хотіла.

Крістіан Хоффманн, заступниця речника федерального уряду Німеччини:

Канцлер вже висловився з цього приводу і чітко дав зрозуміти, що йдеться не про продаж частин Гамбурзького порту, а лише про частку в одному терміналі. Продана частка акцій - 24,9% - забезпечує відсутність стратегічного контролю, це буде лише мовчазна участь.

Нини ж ЗМІ повідомляють: німецький уряд хоче заборонити телекомунікаційним операторам використовувати в мережі 5G китайські компоненти. З міркувань безпеки.