Окупанти обстріляли Берислав: поцілили у житловий будинок та церков [ Редагувати ]
У четвер, 23 березня, окупанти обстріляли Берислав. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Ворог поцілив у житловий будинок, снаряди також впали на територію церкви.
Внаслідок атаки частково зруйновано адміністративну будівлю.
Окупанти також поцілили у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети. До того ж, снаряди падали на територію парку та церкви.
Людей російські боєприпаси не зачепили. Але центр міста на Херсонщині, ще зранку гарний і затишний, понівечений підступним ударом російських військ, котрі безжально нищать наш рідний край.
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