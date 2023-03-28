Росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область: є поранені [ Редагувати ]
За минулу добу, 27 березня, росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область. П'ятеро людей дістали поранення.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Загарбники били по області з авіації та артилерії. 8 разів "прилітало" в саме місто.
"29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти", - зазначив голова ОВА.
Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, які зазнали поранень.
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