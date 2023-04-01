Песики-герої. Наша наступна історія - про службову вівчарку Іджі. Вона допомагає саперам розміновувати звільнені від окупантів території. Про навчених тварин, які на вагу золота - розкаже Марічка Золота.

П'ять років - у щоденних тренуваннях на витривалість. А нині - старший сержант ЗСУ 28-річний Руслан та його бельгійська вівчарка Іджі готуються до нової ротації. З останньої вони повернулися в січні. Розміновували деокуповану Харківщину. А досвіду в Іджі вистачає!

Руслан, кінолог, військовослужбовець Збройних сил України:

Були на розмінуванні в 19-му році в ООС, в кінці 20- середина 21-го року - в миротворчій місії в Афганістані, за що і отримала медаль. Від початку повномасштабної війни розмінування було в Київський області та Херсонській області.

Від того, як спрацює собака, залежить життя саперів.

Руслан, кінолог, військовослужбовець Збройних сил України:

Після того, як собака перевіряє певний обʼєкт, після того ще заходять сапери працюють. Тому стараємся все до ідеала відпрацьовувати.

Руслан згадує, що вибухові предмети знаходили всюди: на дорогах і мостах, в лісах, на дитячих майданчиках і в оселях людей.

Руслан, кінолог, військовослужбовець Збройних сил України:

Перевіряли квартиру, там жили москалі. Там дуже було брудно, грязно, безліч зайвих запахів, мусору всякого, слава богу, знайшла, виявили, граната була. Нічого вона не достає. Просто коли знайшла, вона обозначає, сідає на тому місці де знаходить, чекає подальшої моєї команди.

Під час роботи група розміновування складається з кількох осіб. І кожен має дотримуватись правил, бо від цього залежить життя.

Руслан, кінолог, військовослужбовець Збройних сил України:

В групі розмінування іде 3 сапера і кінологічний розрахунок. Якщо є певна небезпека, де можуть бути розтяжки, то спочатку іде сапер перевіряє на наявність розтяжок, а після того, як вони перевірили, сказали, що можна заходити з собакою, ідем працюємо ми.

Руслан зізнається, щоразу хвилюється за Іджі, адже бачив, як гинуть і собаки, і сапери.

Руслан, кінолог, військовослужбовець Збройних сил України:

Борис Оліх, Остафійчук Ростислав… Вони саперами були, але відколи я прийшов, разом їздили на розмінування скрізь.

Готують кінологічних собак у спеціальних центрах щонайменше 5 місяців.

В'ячеслав Чорний, керівник Кінологічного центру:

В першу чергу це злагодження їх, спільний контакт дресилювальника з собакою і витримка. Витримка кінолога, в першу чергу, спостерігання за поведінкою і відпрацювання тих чи інших навиків.

Руслан і Іджі нагороджені медалями "За участь в операціях НАТО". А ще - брали участь у параді до 30-річчя Незалежності України. І зараз мріють про Парад Перемоги.

Робочий вік службового собаки не довгий, тож Руслан уже готує нового побратима. А за рік-два - забере Іджі до себе. Адже бойових друзів не залишають.