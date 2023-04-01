Міністерство охорони здоров’я оприлюднило покрокову інструкцію для отримання електронного рецепту. Відповідну публікацію оприлюднила пресслужба МОЗ.

Як відомо, з 1 квітня рецептурні ліки можна буде отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Виписати цей документ можуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП.

Під час візиту спеціаліст сформує електронне призначення, у якому вказує діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.

Як отримати е-рецепт - покрокова інструкція