Нові правила продажу ліків: як отримати електронний рецепт [ Редагувати ]
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило покрокову інструкцію для отримання електронного рецепту. Відповідну публікацію оприлюднила пресслужба МОЗ.
Як відомо, з 1 квітня рецептурні ліки можна буде отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Виписати цей документ можуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП.
Під час візиту спеціаліст сформує електронне призначення, у якому вказує діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.
Як отримати е-рецепт - покрокова інструкція
- необхідно обовʼязково звернутися до лікаря на прийом.
- під час спілкування треба з’ясувати, за яким рецептом бажаєте придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим.
- якщо зупинился на електронному - лікар, якщо є потреба, зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) та сформує е-рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.
- пацієнт отримає СМС-повідомлення з номером е-рецепта та унікальним кодом його погашення.
- далі треба знайти аптеку, яка працює з е-рецептами.
- ліки за електронним рецептом можна придбати в аптеці протягом 10 днів.
- в аптеці треба повідомити фармацевту реквізити з СМС – номер рецепта та код погашення.
- фармацевт запропонує наявні лікарські засоби, які містять діючу речовину, прописану у е-рецепті, після чого пацієнт може обрати ліки відповідно до свого бюджету.
по темі
Вже з 1 квітня в Україні запроваджують нове правило - ліки за е-рецептом
Кожна жінка хоче виглядати красиво та привабливо. Зачіска грає велику роль в образі, тому волосся потребує ретельного догляду
За минулу добу сили ЗСУ знищили ще одну ППО росіян та ліквідували 630 окупантів
Вже з 1 квітня на українців чекає цілий ряд змін
Астрологи назвали знаки зодіаку, представники яких будуть вельми успішними до 2 квітня
В аптеках черги, портали з пошуку та продажу лікарських препаратів Tabletki.ua та Liki24 перевантажені, а на гарячих лініях аптек до 10 людей очікують відповіді. Увесь цей ажіотаж пов’язаний із нововведенням щодо покупки рецептурних ліків