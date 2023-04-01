Швеція привітала Фінляндію з наближенням до вступу в НАТО [ Редагувати ]
Сьогодні, 1 квітня, Міністерство закордонних справ Швеції привітало Фінляндію з наближенням до вступу в Північноатлантичний альянс.
Про це повідомляє сайт уряду Швеції.
Наразі всі країни-члени НАТО ратифікували заявку Фінляндії, і вже найближчими днями країна стане повноправним членом альянсу.
"Ми раді за Фінляндію. Це важливий крок вперед для нашої братської країни, і вступ до неї зміцнить безпеку як Фінляндії, так і Швеції. Але, як заявила Фінляндія, їхнє членство не є повним, поки Швеція також не стане членом", - сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом.
Він наголосив, що швецький уряд продовжить працювати над тим, щоб Швеція також стала членом НАТО.
"Уряд тепер невтомно працюватиме, щоб Швеція також стала членом, і нашою метою залишається, щоб Швеція стала членом НАТО у зв’язку з Вільнюським самітом", - наголоси Біллстрьом.
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