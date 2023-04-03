Президент України Володимир Зеленський заявив, що про вбивство "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє імя Максим Фомін), має думати сама росія. Так глава держави відповів на питання про підрив пропагандиста, перебуваючи у селі Ягідне Чернігівської області.

Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну.

2 квітня у центрі Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Внаслідок теракту був убитий пропагандист Владлена Татарського, ще 30 людей отримали поранення.

Сьогодні, 3 квітня, російські силовики затримали підозрювану мешканку Петербурга Дар'ю Трєпову, яка зізналася, що принесла в кафе статуетку з вибухівкою, яку подарувала "воєнкору".

У Кремлі вибух назвали терактом і звинуватили у ньому українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Незалежні аналітики вважають, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині рф і це може бути "попередженням" Пригожину.