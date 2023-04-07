Політичний експерт Петро Олещук в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, навіщо президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поїхали до Китаю.

"Я думаю, що факт візиту (Еммануеля Макрона і Фон дер Ляєн - ред,) засвідчує те, що в Європі є обґрунтовані сумніви, що Китай формально зберігатиме довгий час нейтральний статут. Мабуть, головна мета полягала в тому, щоб забезпечити нинішній рівень втручання Китаю в війну, і щоб Китай не пішов шляхом розширення підтримки росії. А ризики є, вони не поділись", - каже він.

Китай, об'єктивно, більше зацікавлений в збереженні режиму путіна, додав експерт.

"Режим путіна повністю йде шляхом передачі росії протекторатам Китаю. Зараз Китай залишається єдиним вікном у світ росії, засобом продажу енергетичних ресурсів, щоб одержувати гроші. В таких ситуаціях, Китай може висувати росії певні умови, а росія їх виконує. Я думаю, в Китаї розуміють, що утримувати режим путіна буде важче, особливо в умовах, коли насувається загроза з військовою поразкою. Китай ці всі моменти зважую. Я думаю, що візит Європейських лідерів був покликаний продемонструвати Китаю ризики від заглиблення у підтримку режиму путіна", - сказа він.